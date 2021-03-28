إغلاق 34 منشأة وإزالة بسطات عشوائية في خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

ضبطت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع اللجان المشتركة 264 منشأة تجارية مخالفة، تم إغلاق 34 منشأة تجارية منها وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة قياس الحرارة ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

1351 جولة:

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط محمد بن ناجم الحويطي، أن إدارة العمليات والفرق الرقابية التابعة للبلدية نفذت ما يقارب 1351 جولة في المحافظة، منوهاً إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية، حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة واستباقياً للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

رصد المخالفات:

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

وأشار إلى أن البلدية قد صادرت خلال جولاتها نحو 43 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.

الجدير بالذكر أن الجهود التي قامت بها الفرق الرقابية وإدارة العمليات والطوارئ ببلدية خميس مشيط جاءت بالتعاون مع اللجان الأمنية ولجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة.



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