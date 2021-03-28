مكاتب الصلح بالنيابة العامة تُنهي 62% من القضايا بالصلح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت مكاتب الصلح في النيابة العامة معالجة (4726) قضية، قبل وصولها إلى المحكمة خلال عام 2020م، حيث بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح ما نسبته 62% من مجموع القضايا المحالة للمكاتب.

1473 في الرياض:

واحتل مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، وتلاه مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية، وما عدده (1422) قضية في مكاتب الصلح في باقي فروع النيابة العامة بالمملكة.

وجاءت القضايا الأسرية في مقدمة القضايا المعالجة بمجموع (2852) قضية.

مكاتب الصلح:

يذكر أن مكاتب الصلح بـ النيابة العامة تقوم بناءاته على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية، واستحدث بقرار معالي النائب العام بهدف تحقيق مصلحة المجني عليه، والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية.



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