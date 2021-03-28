الكويت: زيادة الهجمات الحوثية على السعودية تحتاج لتحرك دولي حاسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الكويت بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة.

تحرك دولي:

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان : “إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد الحاجة الملحّة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظرا لما تشكّله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها بما يحفظ للبلد أمنة واستقراره ويحقن دماء شعبه لا سيما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن التي حظيت بتأييد دولي واسع.

تأييد للسعودية:

وأكدت على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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