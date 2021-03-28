وزير الصحة: إطلاق صنع في السعودية يضمن مكانة المنتج المحلي عالمياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير الصحة توفيق الربيعة على إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تعزيز للمكانة السعودية:

وقال الربيعة في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: نرى اليوم نجاحاً جديداً لمملكتنا من خلال إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج صنع في السعودية هذا البرنامج الذي نفخر به جميعاً، سيعزز من مكانة المنتج السعودي، ويضمن مكانته في الأسواق المحلية والعالمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صنع في السعودية:

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، إطلاق برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يأتي برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.



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