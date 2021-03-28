الصحة: الغذاء والدواء تختبر لقاحات أخرى غير فايزر وأسترازينيكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن هيئة الغذاء والدواء تختبر لقاحات أخرى غير فايزر وأسترازينيكا.

وقال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم الأحد، إن أكثر من 4 ملايين جرعة معطاة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن، مؤكداً أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (531) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (389) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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