- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الرياض أكثر المناطق مخالفة للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض أكثر المناطق مخالفة للإجراءات الاحترازية
المملكة سجلت 30306 مخالفات خلال أسبوع
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (30306) مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ.
الرياض تتصدر:
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9915)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4112)، ومنطقة القصيم بـ(2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1697)، ومنطقة الجوف بـ(1241) ، ومنطقة تبوك بـ(861)، ومنطقة الباحة بـ(746)، ومنطقة عسير بـ(676)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(606)، ومنطقة حائل بـ(597)، ومنطقة جازان بـ(181)، ومنطقة نجران بـ(77).
تشديد على الالتزام:
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
شارك الخبر
شارك الخبر