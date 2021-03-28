السعودية | استمرار تعليق الإفطار والاعتكاف في الحرمين خلال رمضان

شكرا لقرائتكم استمرار تعليق الإفطار والاعتكاف في الحرمين خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أن الخطة لهذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

كما أكد خلال اللقاء الإعلامي السنوي (عن بعد) لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1442هـ، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين ثم بدعم الحكومة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بـالحرمين الشريفين وقاصديها.

إلى ذلك، أعلن استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط؛ وسيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

السديس

وأشار السديس أن المترجمين العاملين في المسجد الحرام يقدمون خدمة الإرشاد المكاني وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة.

وقال إن الرئاسة تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقيا والرفادة، ويمنع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم في نواحي المسجد النبوي ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية.

وأضاف أنه سيتم تخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة بالإضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.