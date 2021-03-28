الصحة: ارتفاع إصابات كورونا ليس له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، إن ارتفاعات الإصابات بفيروس كورونا المسجلة مؤخراً في المملكة، تعود إلى عدم التقيد بالإجراءات.

ونفى متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن يكون ارتفاع الإصابات له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط، مجددا التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات حرصاً على سلامة الجميع

وأشار إلى أن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، أن الوزارة رصدت ارتفاعا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية، مؤكدًا أن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير "فايزر" و "أسترازينيكا".

الارتفاعات مؤخراً سببها عدم التقيد بالإجراءات وليس له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط ونجدد التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات حرصاً على سلامة الجميع