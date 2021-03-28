«الصحة»: 60 إلى 70% من إصابات كورونا بسبب التجمعات داخل المنازل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، إن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية، مؤكدًا أن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير «فايزر» و«أسترازينيكا».