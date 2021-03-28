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«الصحة»: 60 إلى 70% من إصابات كورونا بسبب التجمعات داخل المنازل

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الرياض - محمد عبدالله - الوزارة رصدت ارتفاعًا في تسجيل الحالات..

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، إن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس ، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية، مؤكدًا أن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير «فايزر» و«أسترازينيكا».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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