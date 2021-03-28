«الزكاة والدخل» تطلق حملة تطعيم الموظفين بلقاح كورونا في مقرها الرئيس

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، حملة تطعيم موظفيها بلقاح فيروس كورونا (كوفيد – 19) بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض.

وتأتي حملة تطعيم موظفي "الزكاة والدخل" حرصًا من الهيئة على سلامة موظفيها، وتنفيذًا لتوجيهات الجهات الصحية المعنية في المملكة بالمسارعة لأخذ خطوة الحصول على لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع منسوبيها إلى المسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على اللقاح، والاستفادة من مبادرة الهيئة في توفير لقاح فيروس كورونا (كوفيد – 19) للموظفين وتوفير عناء الذهاب لمراكز اللقاحات الأخرى، مبينةً بأنَّ من يحصل على اللقاح سواءً للجرعة الأولى أو الثانية، يحصل على إجازة ليوم واحد غير محسومة من رصيده.