الصحة: «الغذاء والدواء» تختبر لقاحات أخرى غير «فايزر» و«أسترازينيكا»

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، أن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير «فايزر» و«أسترازينيكا».

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية.

وأشار إلى أن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية.