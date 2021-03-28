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مقاطع توثق لحظة تدمير التحالف زورقين مفخخين للحوثي مقابل محافظة الحديدة

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الرياض - محمد عبدالله - الميليشيات مستمرة بتهديد طرق الملاحة

عرض تحالف دعم الشرعية، لقطات توثق عملية استهداف وتدمير  زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مقابل محافظة الحديدة مساء السبت.

وكان تحالف دعم الشرعية، أكد اليوم الأحد، تدمير زورقين مفخخين لميلشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة.

وأكد التحالف أن الميليشيات مستمرة بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية وفقًا لـ «العربية».

وأوضح التحالف أن الميليشيات تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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