الرياض في المقدمة.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق أعداد الإصابات الجديدة، فسجلت منطقة الرياض 221 حالة والمنطقة الشرقية 105 حالات ومكة المكرمة 99 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 27 حالة والقصيم 22 وعسير 14 وحائل 13 وتبوك 8 والجوف 6 وجازان والحدود الشمالية 5 حالات لكل منهما ونجران 4 والباحة حالتين.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا، وقالت: «الأعراض المتوقعة بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسّن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنَّه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا دون أي مضاعفات، وأنَّه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا (ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع)، وأنَّه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.