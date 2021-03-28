نائب وزير التعليم للجامعات يرعى ملتقى الإرشاد الطلابي الثاني بجامعة جازان

يرعى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري، غدًا، فعاليات الملتقى الثاني للإرشاد الطلابي الذي تنظمه افتراضيًّا وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تحت شعار «نحو إرشاد طلابي متكامل» ويستهدف أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المشرف العام على الملتقى الدكتور حسن إسحاق؛ أن رعاية نائب وزير التعليم للجامعات تمثل دعمًا كبيرًا للمهتمين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الملتقى في نسخته الثانية حظي بدعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات السعودية، وسيشهد نقاشًا علميًّا في عدة محاور، كأهمية الإرشاد الأكاديمي، والدور المنوط بالمرشد الأكاديمي في خدمة الطلاب والطالبات، وتقديم كل ما يحتاجون إليه في مجالات الإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.

من جهته، بيَّن عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عثمان بن موسى حكمي؛ أن الملتقى سيناقش أربعة محاور؛ هي دور الإرشاد الأكاديمي لتهيئة الطلاب لنمط التعليم عن بعد، وإدارة المخاوف، ومعالجة التعثر، وتعزيز التفوق، كما يستعرض الملتقى عددًا من التجارب الناجحة خلال جائحة كورونا.

وأكد الحكمي أن الملتقى سيقدم تصورات وآليات عملية لكيفية مساعدة الطلبة في التغلب على الصعوبات التعليمية خلال جائحة كورونا، ورفع مستوى الوعي في الإرشاد الأكاديمي والنفسي، وتوفير الدعم اللازم لطلبة الجامعة خلال فترة الجائحة واستعراض التجارب الناجحة لدى جامعات المملكة.