شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 3 مشروعات طرق جديدة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمقر الإمارة اليوم اجتماعاً مع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، و نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مشروعات النقل والطرق بالمنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الإنسان والمكان في جميع أرجاء وطننا الغالي.

من جانبه أكد وزير النقل أن زيارة المنطقة تأتي ضمن أهداف الوزارة في دفع منظومة النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران لمواكبة النهضة التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني جهود الهيئة والحركة التشغيلية لمطاري نجران وشرورة، كما تحدث معالي رئيس الهيئة العامة للنقل عن أهداف الهيئة وقطاعاتها البري والبحري والخطوط الحديدية، وإبراز مهام الهيئة وخططها الإستراتيجية لرفع معايير السلامة والجودة على الطرق.

بدوره بيّن نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي مشروعات الطرق بالمنطقة ووسائل السلامة المتّبعة للحفاظ على مرتاديها، ومراحل استكمال الدراسات الخاصة بطريق نجران –جازان التي بلغت 70%.

عقب ذلك دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد -بحضور وزير النقل- مشروعين للطرق نفذتها وزارة النقل في منطقة نجران، شملت المرحلة الأخيرة من مشروع استكمال ازدواج طريق نجران- شرورة -الوديعة بطول ( 157 ) كم ، الذي نُفذ على خمس مراحل، كما تم تدشين مشروع استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران -شرورة إلى الحصينية، وطريق الملك عبدالعزيز بمدينة نجران بطول ( 22 ) كم.

وأكد وزير النقل أن المشاريع تأتي ضمن سلسلة مشاريع تخدم منطقة نجران وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالخدمات المقدمة للمستفيدين، منوهاً بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة التي تجني ثمارها اليوم.

وأشار إلى حرص الوزارة في ربط جميع مناطق المملكة ببعض عبر التوسع في شبكات الطرق والبنية التحتية لها، وخدمات النقل بما يلبي الاحتياج ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، إلى جانب التأكد من إنجاز المشروعات بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ ، وصولاً لاستكمال المشاريع واستلامها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ضمن إستراتجيات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة نجران على الدعم الذي يوليه للمشروعات التنموية بالمنطقة التابعة للوزارة وحرصه على تنفيذها بأعلى معايير الجودة.