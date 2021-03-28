شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس عماد الصبحي للمرتبة الـ12 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدر قرار أمين جدة بترقية المهندس عماد بن عيد الصبحي للمرتبة الثانية عشرة بمسمى كبير مهندسين مدنيين، ويعمل الآن بإمارة منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة بالإدارة العامة للشؤون التنموية بإدارة متابعة المشاريع، ويحضر دراسة الماجستير في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. وشكر الصبحي الأمين على هذه الثقة وذكر بأن هذه الترقية ستكون دافعا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن، سائلا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.