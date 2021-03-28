شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 322 طالباً حصلوا على 99% في سراة عبيدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرم مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي 322 طالباً متفوقاً من الحاصلين على نسبة 99% في المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1440/ 1441هـ، في حفل افتراضي نظمته إدارتا التوجيه والإرشاد للبنين والبنات عبر برنامج «زووم».

وأكد العلكمي أهمية تكريم الطلبة المتفوقين، والمردود الإيجابي له على مستقبلهم العلمي، ودعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين والمتفوقات باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مضيفاً أن التكريم دافع لهم للاستزادة في العلم وتقديم كل ما لديهم تجاه وطنهم للإسهام في تنميته وتطويره، مهنئاً جميع الطلاب والطالبات بتفوقهم، وكل مربٍّ تربوي في الميدان أياً كان عمله وموقعه، أدى أمانته وقدّم رسالته، وبذل من وقته وجهده من أجل تفوق هؤلاء البنين والبنات، حتى نالوا هذا الهدف العظيم، مشيداً بجهود فريق العمل بقسمي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات على حرصهم واهتمامهم بأغلى ثروات الوطن.

من جهته، قال الطالب المتفوق يزن آل عمران، من ثانوية الملك فهد في كلمة زملائه المتفوقين، إن هذا التكريم سيكون دافعاً لنا لمواصلة التفوق والإبداع.