شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: حجز نصف الراتب لأمر تنفيذ «النفقة».. و«الثلث» لكافة الديون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة العدل، أن الشخص الصادر بحقه أمر تنفيذ بسبب الديون أو التزامات مالية، يُحجز على ثلث راتبه أو أجره في الديون كافة، فيما يُحجز على نصف راتبه أو أجره في دين النفقة خصوصا.

وكشفت أنه يمكن للشخص معرفة تفاصيل طلبات التنفيذ الصادرة بحقه من خلال الدخول على الرابط التالي (najiz.moj.gov.sa) واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم أيقونة «طلباتي» ثم «استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة».

‏⁦‪‬⁩وأوضحت وزارة العدل أنه في حال عدم التزام الأب بدفع النفقة لأطفاله بعد صدور الأمر بذلك، فيمكن التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على الرابط التالي (najiz.moj.gov.sa/Home/More/3) واختيار «طلباتي» ثم «الطلبات المحالة» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم النقر على «إرسال».

‏وأكدت أنه في حال وجود نزاع على الحضانة بين الأبوين أو عدم وجود الأولاد لدى الأم، يتم التقدم بدعوى إثبات حضانة ودعوى نفقة عبر الرابط التالي (https://najiz.sa/applications/landing/service/928b8f02-19a7-482b-ba0e-29a151d9a900).