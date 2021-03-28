شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تُطلق حملة تطعيم منسوبيها بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، حملة تطعيم موظفيها بلقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض.

وتأتي حملة تطعيم موظفي "الزكاة والدخل" حرصاً من الهيئة على سلامة موظفيها، وتنفيذاً لتوجيهات الجهات الصحية المعنية في المملكة بالمسارعة لأخذ خطوة الحصول على لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع منسوبيها إلى المسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على اللقاح، والاستفادة من مبادرة الهيئة في توفير لقاح فايروس كورونا (كوفيد – 19) للموظفين وتوفير عناء الذهاب لمراكز اللقاحات الأخرى، مبينةً أن من يحصل على اللقاح سواءً للجرعة الأولى أو الثانية، يحصل على إجازة ليوم واحد غير محسومة من رصيده.