شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق سفر الافطار والاعتكاف ومنع وجبات السحور في الحرم والان نبدء بالتفاصيل
- يسمح للشخص بإدخال "تمرات" للإفطار الشخصي فقط
- صحن المطاف للمعتمرين بالكامل ومصليات بالدور الأول لآداء سنة الطواف
- استمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع 5 تسليمات
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ضمن الخطة التشغيلية ، أنه تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف لموسم رمضان المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد بالتعاون مع إمارة مكة ، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.
وتقرر أن يتم السماح يسمح للشخص بإدخال "تمرات" للإفطار الشخصي فقط ، ولا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.
وتقرر تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل ، و مصليات بالدور الأول لآداء سنة الطواف ، واستمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع 5 تسليمات.