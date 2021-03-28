شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق سفر الافطار والاعتكاف ومنع وجبات السحور في الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توفير وجبات إفطار فردية جاهزة لقاصدي المسجد الحرام

- يسمح للشخص بإدخال "تمرات" للإفطار الشخصي فقط

- صحن المطاف للمعتمرين بالكامل ومصليات بالدور الأول لآداء سنة الطواف

- ا‏ستمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع 5 تسليمات

‏أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ضمن الخطة التشغيلية ، أنه تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف لموسم رمضان‬ المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام‬، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد بالتعاون مع إمارة مكة‬ ، ‏ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.

‏وتقرر أن يتم السماح يسمح للشخص بإدخال "تمرات" للإفطار الشخصي فقط ، و‏لا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.

وتقرر‏ تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل ، و مصليات بالدور الأول لآداء سنة الطواف ، ‏وا‏ستمرار عدد التسليمات في صلاة التراويح بواقع 5 تسليمات.