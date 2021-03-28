شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة بين البريد السعودي ومكتبة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي ومكتبة الملك فهد الوطنية اتفاقية شراكة تنص على قيام البريد السعودي بالتقاط ونقل وتوزيع الشحنات بالبريد الممتاز من مقر المكتبة إلى جميع مدن ومحافظات المملكة حيث وقعها من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب مكتبة الملك فهد الوطنية مدير الشئون المالية والادارية عبد العزيز بن محمد المعمر.

‏وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن ومحافظات المملكة.

‏وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الاعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.