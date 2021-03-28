شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على تعديلات المركز الوطني للقطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • على صندوق التنمية استكمال مراحل إطلاق منصة المعلومات الصناعية

وافق مجلس الشورى على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأصدر مجلس الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، أوضح فيه أنه على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وعلى صندوق التنمية الصناعية السعودي تحديث وتطوير آليات التمويل لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، وعلى صندوق التنمية الصناعية السعودي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نموًا، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة.

وأوضح الشورى أنه على صندوق التنمية الصناعية السعودي تبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية ، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور يوسف السعدون أخذت اللجنة بمضمونها ، وعلى صندوق التنمية الصناعية السعودي دراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة ، وهي توصية إضافية لعضو المجلس أ. رائدة أبو نيان أخذت اللجنة بها.

ووافق مجلس الشورى مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في أفغانستان.