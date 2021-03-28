طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل في حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن طريقة تسجيل السجل التجاري ورخصة المحل ضمن مصادر الدعم الخاصة بالمستفيدين.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأحد، إنه يتم الإفصاح عن السجل التجاري المرتبط برخصة محل مرتين بالضغط على “إضافة دخل” واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” وتسجيل مصدرين مختلفين للدخل الأول “رخصة محل “والثاني “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم حفظ.

تفاصيل دعم الدفعة 40:

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



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