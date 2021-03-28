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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تغلق مسجداً في تبوك وإعادة فتح 9 مساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تغلق مسجداً في تبوك وإعادة فتح 9 مساجد
وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجد واحد فقط مؤقتاً في منطقة تبوك بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً تم فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين .
فتح 9 مساجد:
وأشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 9 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض وأربعة مساجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
إجراءات مكافحة كورونا
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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