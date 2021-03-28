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الشؤون الإسلامية تغلق مسجداً في تبوك وإعادة فتح 9 مساجد

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تغلق مسجداً في تبوك وإعادة فتح 9 مساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

الشؤون الإسلامية تغلق مسجداً في تبوك وإعادة فتح 9 مساجد

وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجد واحد فقط مؤقتاً في منطقة تبوك بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً تم فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين .

فتح 9 مساجد: 

وأشارت الشؤون الإسلامية إلى إعادة فتح 9 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض وأربعة مساجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إجراءات مكافحة كورونا

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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