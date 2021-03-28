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أمانة جدة تغلق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

أمانة جدة تغلق 183 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 7364 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 183 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

يأتي ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 270 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة .
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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