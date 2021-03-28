خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان الجوائز للفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تبلغ قيمتها مليونًا و300 ألف ريال.

يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية تنافس المدن الذكية في العالم.



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