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خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان الجوائز للفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تبلغ قيمتها مليونًا و300 ألف ريال.

خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - متابعات الخليج 365

يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية تنافس المدن الذكية في العالم.

خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - متابعات الخليج 365 خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - متابعات الخليج 365 خالد الفيصل يسلم جوائز مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - متابعات الخليج 365

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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