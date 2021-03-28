شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أربعة مراكز تجارية كبرى بوسط الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية وسط الدمام أربعة مراكز تجارية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فايروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في كافة المجمعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن الفرق الرقابية أغلقت أربعة مراكز تجارية، وذلك بعد رصد تهاون من قبل أصحاب المنشآت في تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية نتج عنه ازدحام وتكدسات بشرية، بما يتجاوز العدد المسموح مخالفين بذلك للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

وأكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من قبل المنشآت التجارية والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، وتحقيق التباعد الجسدي بين المتسوقين لما فيه صحة وسلامة الجميع، داعياً كافة مرتادي الأسواق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلاغاتي على الأجهزة الذكية.