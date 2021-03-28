شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق برنامج «صنع في السعودية» اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد اليوم الأحد، إطلاق برنامج "صنع في السعودية" ، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ومن المنتظر أن يعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال الحفل الذي سيقام اليوم عن بعد عن الشعار، الذي يقدّم هوية رسمية موحّدة للترويج للمنتجات والخدمات السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، في وقت سابق أن ارتفاع مستوى كفاءة المنتج السعودي وتصديره إقليميًا، كان الدافع وراء إطلاق البرنامج الذي يهدف لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنعة محليًا.