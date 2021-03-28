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شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية على 4 مناطق غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية غدا الاثنين على 4مناطق.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر:" مؤشرات لهطول أمطار رعدية يوم غداً الاثنين على مرتفعات مناطق عسير جازان الباحة مكة المكرمة".
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، يفيد بنشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية .
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.