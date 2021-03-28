شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يحذر من هطول أمطار رعدية على 4 مناطق غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية غدا الاثنين على 4مناطق.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر:" مؤشرات لهطول ‎أمطار رعدية يوم غداً ‎الاثنين على مرتفعات مناطق ‎عسير ‎جازان ‎الباحة ‎مكة المكرمة".

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، يفيد بنشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية .

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.