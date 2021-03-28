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«الشورى» يناقش إعادة تسمية لجنة المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة والمخاطر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الأحد، أنه على صندوق التنمية الوطني دراسة إعادة تسمية " لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر" أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس خاصة بالمخاطر ، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية للصندوق.

وقال المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على صندوق التنمية الوطني الإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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