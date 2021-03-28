الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المُتسع المثير للأتربة والغبار، مشيرا إلى هطول أمطار بداية من يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تأثير الكتلة الباردة يستمر على أجواء شمال المملكة بانخفاض درجات الحرارة على مستوى الصقيع شمالا بينما تتفاوت في وشط وشرق المملكة بين 10 درجات و15 درجة مئوية وتميل للدفء والاعتدال وسط النهار مع تواجد حزام سحابي متوسط يمتد من جنوب تبوك وحتى الشمالية مرورًا بشمال حائل وجنوب الجوف، فيما يسيطر مرتفع جوي على أجواء المملكة.

وتابع: أن ذلك المرتفع الجوي يطرد كل محاولة لنزول المنخفضات، فيما تنشط الرياح على الشرق والوسط والغرب وفي منطقة تبوك والمدينة وتكون مثيرة للأتربة والغبار ولا فرص لهطول الأمطار مع احتمال هطول أمطار بدءا من يوم الثلاثاء.

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