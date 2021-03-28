«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية السطحية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة .

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, موضحًا أنّ الحالة تشمل (الدرعية- الزلفي- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- رماح- شقراء)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وعبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، نبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة الباحة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيها إلى منطقة المدينة المنورة تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، وتستمر حتى الرابعة مساءً.

وإلى ذلك أصدر المركز تنبيهاً مماثلاً بشأن حالة الطقس، بمنطقة نجران تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (خباش - شرورة - نجران - يدمة).

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك ، المدينة المنورة ، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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