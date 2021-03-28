الأمن العام: التقيد بالموعد المحدد بتصريح العمرة شرط السماح بدخول العاصمة المقدسة

أكد الأمن العام ضرورة الحرص على التقيد بالموعد المحدد في تصريح العمرة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح بدخول العاصمة المقدسة.

وقال، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه حال الحصول على تصريح للعمرة أو الصلاة من خلال تطبيق «اعتمرنا» والتوجه إلى مكة المكرمة؛ يجب الحرص على الالتزام بالموعد المحدد في التصريح، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح بدخول العاصمة المقدسة عبر مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق.