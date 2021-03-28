شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب صندوق التنمية بإنشاء لجنة لإدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الموافقة على استكمال إجراءات المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة في الرياض

‏أصدر مجلس الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وأوضح فيه أن على صندوق التنمية الوطني الإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية .

وعلى صندوق التنمية الوطني دراسة إعادة تسمية " لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر" أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس خاصة بالمخاطر ، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية للصندوق .

َووافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء الدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية اندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.