شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد .. انطلاق برنامج «صُنِع في السعودية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يستهدف دعم المنتجات الوطنية محليًا وعالميًا

يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف في اليوم ، برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويأتي الإعلان عن برنامج "صُنع في السعودية" من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.