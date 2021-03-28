الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه الأمن العام، على صفحته بتويتر، بضرورة الحرص على التقيد بالموعد المحدد في تصريح العمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح لك بالدخول إلى العاصمة المقدسة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة أنها بدأت باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفةً أنها تعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامتهم.

تحصين العاملين:

وكانت الوزارة قد أصدرت، تعميمًا لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد كوفيد-19، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

الحفاظ على النفس البشرية:

وأشارت الوزارة، بأنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.



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