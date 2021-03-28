اخبار السعوديه

الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه الأمن العام، على صفحته بتويتر، بضرورة الحرص على التقيد بالموعد المحدد في تصريح العمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليتم السماح لك بالدخول إلى العاصمة المقدسة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة أنها بدأت باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفةً أنها تعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامتهم.

تحصين العاملين:

وكانت الوزارة قد أصدرت، تعميمًا لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس المُستجد كوفيد-19، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

الحفاظ على النفس البشرية:

وأشارت الوزارة، بأنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا