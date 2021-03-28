الحصيني: طقس مائل للبرودة لمدة 3 أيام احتاطوا بالملابس الشتوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة من التقلبات الجوية اليوم الأحد، على عدة مناطق.

وقال إنه من المتوقع أنه يشهد اليوم الأحد، نشاطًا للرياح من شبه قوية إلى قوية مثيرة للغبار ومحركة للرمال.

نصيحة لقائدي المركبات

وتابع الحصيني، عبر حسابه في تويتر “أن الرياح تؤثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، ناصحًا قائدي المركبات بالحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها”.

كما توقع الحصيني، أن تؤثر الرياح على نواحي غرب المملكة ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران.

طقس بارد ليلًا

وأضاف، أن الأجواء ستكون من مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا، إلى مائلة للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية وباردة ليلًا على الشمالية والمرتفعات الجبلية، ناصحًا من يخرج للبر أو الاستراحة في الليل في أماكن مفتوحة بأن يحتاط في الملابس الشتوية مساء الأحد والاثنين والثلاثاء في المناطق المذكورة.

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