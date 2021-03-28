الموارد البشرية تتفاعل مع موظف سعودي يشكو تعرضه للإهانة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365_الرياض

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى موظف سعودي يقول إنه اضطر للاستقالة من إحدى الشركات؛ بسبب سوء معاملة مديرها الأجنبي له.

إهانة موظف

وأوضح الموظف، أنه كان يعمل بشركة مقاول مُعتمد لدى شركة الكهرباء لكنه تعرض للإهانة من مدير الشركة ما دفعه إلى تقديم الاستقالة، مشيرًا إلى أنهم رفضوها لكنه قرر مغادرة الشركة والحصول على مستحقاته.

من جانبها، أوضحت الوزارة أنه بإمكانه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

خدمة التسوية الودية

يذكر أن خدمة التسوية الودية، هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.



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