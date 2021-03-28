شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: إصابة رب الأسرة بـ«كورونا» تحوّل جميع التابعين إلى «مخالطين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن تطبيق «توكلنا» أنه في حالة تأكيد إصابة رب الأسرة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فإنه يتم تحويل الحالة الصحية لجميع التابعين والمكفولين المضافين لديه في السكن عبر التطبيق إلى «مخالطين».

وأفاد التطبيق بأن تعديل الحالة الصحية في «توكلنا» من «مخالط» إلى «سليم» يكون من قبل وزارة الصحة بعد مرور 14 يوما منذ تسجيل المخالطة وعدم ثبوت الإصابة، وتتجدد الفترة عند كل نتيجة إيجابية للشخص المصاب الذي تمت مخالطته.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأنه ينبغي على المخالط لحالة موكدة إكمال فترة العزل (14 يوما) حتى بعد سلبية نتيجة الفحص، حيث إن حضانة الفايروس قد تمتد لـ14 يوماً وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة، مشيرة إلى أنه في حال الرغبة بمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافٍ يتم التواصل عبر الرقم المجاني (937) - استشارات طبية (تحويلة رقم 4).

وأضافت «الصحة» أن من تلقى التطعيم باللقاح المضاد لـ«كورونا» لا يعتبر معدياً، ولا توجد توصيات علمية تفيد بوجوب العزل، في حين ينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشكل عام.