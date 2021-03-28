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"توكلنا" يوضح آلية ظهور وتعديل حالة "مخالط" لجميع التابعين للمصاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق " توكلنا " اليوم الأحد أنه في حالة ثبوت إصابة رب الأسرة بفيروس يصبح جميع التابعين والمكفولين المضافين لديه في السكن " مخالطين " .

وأشار تطبيق " توكلنا" أنه ينبغي على المخالط إكمال فترة العزل المحددة بـ 14 يوم وأن تعديل الحالة الصحية في توكلنا من مخالط إلى سليم يتم من قبل وزارة الصحة بعد مرور هذه المدة ، وتتجدد هذه المدة عند كل نتيجة إيجابية للمصاب الذي تمت مخالطته .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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