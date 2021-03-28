شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تقدم “اختبارات محاكية” للاختبارات الدولية أسبوعياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن مواصلة جهودها في الدراسة الدولية (PIRLS) خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2021؛ لقياس مستوى طلبة الصف الرابع الابتدائي في القراءة.

وتشرف عليها منظمة التحصيل التربوي IEA، كما تشارك في آخر الربع الأول من عام 2022 في الدراسة الدولية لتقييم الطلبة (PISA) الذين أتموا 15 عاماً، وتشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وذلك للاستفادة من نتائج هذه الدراسات في الرفع من نواتج التعلّم.

وتنفذ وزارة التعليم اختبارات محاكية لاختبار PIRLS عبر منصة "مدرستي" بشكل أسبوعي، وبلغ عدد الطلاب الذين تم اختبارهم في الصف الرابع الابتدائي قرابة 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 12 ألف مدرسة.

كما أطلقت الوزارة هذا الأسبوع الاختبار المحاكي للاختبار الدولي PISA لجميع طلبة الصف الثالث متوسط على مستوى المملكة، علماً بأن جميع هذه الاختبارات المحاكية تُقدم باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تدريب ما يزيد على 86 ألف معلم ومعلمة بعدد ساعات يتجاوز ٣٥٠ ألف ساعة، وعقد برنامج تدريبي مباشرة على (ويبنارز) بمشاركة 20 ألف شخص.

وتعتمد خطة وزارة التعليم في الرفع من نواتج التعلّم التي ستنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات الدولية على عدد من الخطوات، ومن ذلك التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية.

وكانت وزارة التعليم قد شاركت في الدراسة الدولية PIRLS للدورة الثالثة على التوالي بعد عامي 2011 و2016، وفي PISA للمرة الثانية بعد مشاركة عام 2018.