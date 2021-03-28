شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح صندوق الموارد البشرية " هدف " اليوم الأحد خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " ، وذلك عبر الخطوات التالية :

1- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة " طاقات " .

2- التقديم من خلال الضغط على برنامج وصول من قائمة " برامجنا " وسيتم التحقق فوراً من الأهلية وقبولك في حال مطابقتك للشروط .

3- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل والموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على " التسجيل في البرنامج " .

4- تفعيل وصول تلقائياً في تطبيق " أوبر " أو "كريم " خلال 24 ساعة وستصلك رسالة إرشادية على نفس بريدك الإلكتروني ورقم جوالك المسجل في طاقات .

5- استخدام نفس رقم الجوال والبريد الإلكتروني المسجل في طاقات للدخول إلى تطبيقات مزودي الخدمة " أوبر وكريم " للإستفادة من مركبة وصول في مشاوير العمل .