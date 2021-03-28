شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الحرمين تدشّن مبادرة "ساحات الحرم الخضراء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمبادرة ساحات الحرم الخضراء.

وذلك بزرع عدد من الأشجار في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام تفعيلا لمبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باطلاق مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال السديس إن هاتين المبادرتين تعكس اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-في المحافظة على المناطق الخضراء في بلادنا الحبيبة، وكذلك حماية الأرض والطبيعة.

وأضاف أن رؤية المملكة٢٠٣٠ من أهدافها المحافظة على المناطق الخضراء، وزيادة المناطق الخضراء، ورفعَ نسبة المحميات، وكل ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمقدرات دولتنا المباركة.