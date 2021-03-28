شكرا لمتابعة خبر عن السفير البريطاني: مهاجمة منشأت النفط في المملكة تصعيد خطير ‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتو، اليوم الأحد، أن مهاجمة منشأت النفط في المملكة تصعيد خطير ‎

وأضاف ‏السفير البريطاني "نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة المملكة إيرانية "، مؤكدا على دعمهم للمملكة في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي ‎

يذكر أن قوات التحالف تمكنت من تدمير زورقين ملغومين كانت الميليشيا المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم "وشيك" ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كما اعترض ودمر طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتا باتجاه جنوب المملكة.