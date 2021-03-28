شكرا لمتابعة خبر عن الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد ستحقق المستهدفات العالمية

وقال الفضلي عبر حسابه في تويتر: ‏تسهم "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد اليوم -يحفظه الله - في حماية الأرض والطبيعة وتحقيق المستهدفات العالمية، التي تنعكس بشكل إيجابي على كوكب الأرض.

وفي وقت سابق، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.