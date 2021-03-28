شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 1442/8/15هـ نشاط للرياح من شبه قوية الى قوية مثيرة للغبار ومحرك للرمال على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي.

وطالب "الحصيني" قائدي المركبات توخي الحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها، وعلى نواحي غرب المملكة ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران.

وأوضح: "‏أجواء من تميل للإعتدال الى معتدلة نهاراً. تميل للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية وباردة ليلاً على الشمالية والمرتفعات الجبلية.. من يخرج للبر او الإستراحة في الليل في أماكن مفتوحة يحتاط في الملابس الشتوية مساء الأحد 8/15 و الاثنين 8/16 والثلاثاء 1442/8/17هـ في المناطق المذكورة".