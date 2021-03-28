شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتفاعل مع شكوى موظف تعرض للإهانة والحرمان من مستحقاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجمتماعية مع شكوى مواطن من عدم حصوله على مستحقاته من شركته .

وأكد المواطن في شكواه أنه يعمل في شركة مقاول معتمد لدي شركة الكهرباء ، وأنه تعرض للإهانة من مدير الشركة الاجنبي مما اضطره لتقديم الإستقالة .

وأضاف المواطن أنه فوجئ برفض استقالته رغم أنه يريد إنهاء العمل معها والحصول على مستحقاته من الشركة .

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه يمكن رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط من هنـــــــــا .

الجدير بالذكر أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.