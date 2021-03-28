شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لورين عيسى تصعد منطقة جبلية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهورة “سناب شات”، لورين عيسى، وهي تصعد منطقة جبلية في جازان، مستخدمة الحبال المربوطة بصخرة ضخمة.

وظهر في الفيديو لحظة صعود لورين عيسى منطقة جبلة في جازان، في حين بدت تمسك الحبال الصفراء أثناء تسلقها.

كما ظهرت لورين عيسى في فيديو آخر وهي تنزل وسط منطقة مائية، والتي وصفتها بالباردة.

وقالت :” يا عيني في أجمل من هذا المنظر الخاص بالمعلقة، يالله يارب إن الكورونا تروح لكن المطارات ما تفتح بهذا الصيف عشان المكان رائع جدا”.