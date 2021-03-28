شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تستدعي موظفة بسبب " قروب واتساب " نسائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استدعت النيابة العامة، موظفة حكومية، للتحقيق معها حول تهم نشر إساءات في " قروب " بتطبيق " واتساب" تشارك فيها 40 سيدة.

وكانت إحدى عضوات القروب تقدمت بشكوى، اتهمت فيه الموظفة بسبها والتشهير بها وأحد أفراد أسرتها، كما قدمت رسائل تضمنت الإساءة والسب والشتم لمرفق القضاء.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها، معتبرة إياها دعوى كيدية، لكن بإعادة استجوابها أقرت بإرسال الرسائل بعد أن جرى عرضها عليها والمتضمنة الإساءة لمنسوبي محكمة ولطليقها، بحسب عكاظ.

ووجهت للموظفة تهمة التشهير والإساءة لأحد المدعين والإساءة للقضاة عن طريق أحد قروبات الواتساب، والمجرم وفق الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.