شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء من "الصحة" تجاه الممرضة التي انقلبت حياتها بسبب خطأ تقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية طي قيد ممرضة كانت تعمل في الرياض وتم نقلها دون علمها لتعمل في مستشفى شرق جدة، بسبب خطأ تقني، طلبت وزارة الصحة من المطوي قيدها سلمى السعود، رفع تظلم آخر.

وأوضحت وزارة الصحة أن ذلك بسبب تأخير المعاملة، مشيرة إلى أن المعاملة، وهو ما دعا مقر الوزارة بالرياض بأن يطلب منها رفع تظلم آخر، بحسب الوطن.

وكانت سلمي قد أوضحت في وقت سابق أنها عملت في صحة الرياض لمدة 17 سنة، وبعدما طلبوا منها الذهاب لجدة بسبب نقل بياناتها "بالخطأ " إلى صحة جدة، حرصا منها على عدم توقف الترقيات والعلاوة السنوية، ذهبت إلى هناك.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق معها على العمل في أحد مستشفيات شرق جدة، لكنها عندما ذهبت وجدت التوجيه إلى مركز الجوبة والتابع لرابغ، وهو الأمر الذي لم يوافق ظروفها الخاصة والأسرية.

وأوضحت أنه بعدما قامت بطلب العدول تم نقلها إلى مستشفى أضم، ومن ثم إلى البدائع بالقصيم، قائلة: " كل هذه الإجراءات تمت دون علمي أو إشعاري بذلك، ومع ذلك تم طي قيدي علما بأن لدي رصيدا من الإجازات".